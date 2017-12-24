В центре Киева активисты зажгли фейера и показали иронический баннер (ВИДЕО)

25 декабря во время митинга в Киеве на Майдане Независимости, на вершине ТРЦ «Глобус» появилась группа активистов, которые зажгли файера.

Об этом сообщает Страна .

Неизвестные, которые зажгли шашки, держат плакат "Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию".

Стало известно, кто зажег файеры на митинге в центре столицы. По предварительной версии, это - сторонники Нацкорпуса "Азов", которые похвастались своей акцией в Facebook.

Напомним, сегодня, 24 декабря, в Киеве проходит очередной митинг. На сей раз это будет уличная акция сторонников президента Порошенко и противников «МихоМайдана».

По заявлению организаторов, в полдень они встречаются в центре столицы, чтобы выпить кофе и поесть конфет "Рошен" - последняя опция прямо указана в анонсе события на Facebook.