В центре Киева активисты зажгли фейера и показали иронический баннер (ВИДЕО)
25 декабря во время митинга в Киеве на Майдане Независимости, на вершине ТРЦ «Глобус» появилась группа активистов, которые зажгли файера.
Об этом сообщает
Неизвестные, которые зажгли шашки, держат плакат "Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию".
Стало известно, кто зажег файеры на митинге в центре столицы. По предварительной версии, это - сторонники Нацкорпуса "Азов", которые похвастались своей акцией в Facebook.
Напомним, сегодня, 24 декабря, в Киеве проходит очередной митинг. На сей раз это будет уличная акция сторонников президента Порошенко и противников «МихоМайдана».
По заявлению организаторов, в полдень они встречаются в центре столицы, чтобы выпить кофе и поесть конфет "Рошен" - последняя опция прямо указана в анонсе события на Facebook.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.12.2017 12:41
24.12.2017 12:43