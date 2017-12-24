Пьяная одесская чиновница поругалась с полицейскими и подняла руку на журналиста (ВИДЕО)

Пьяная одесская чиновница поругалась с полицейскими и подняла руку на журналиста (ВИДЕО)

Чиновница из Одесского городского совета поругалась с патрульными полицейскими и ударила в их присутствии журналиста.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В субботу, 23 декабря, в городе Одессе, сотрудниками патрульной полиции был остановлен автомобиль, за рулем которого находилась женщина с явными признаками алкогольного опьянения. На заднем сидении автомобиля присутствовал ребенок владелицы машины.

Женщина вступила в словесную перебранку с сотрудниками полиции, нецензурно выражалась, снимала действия полиции на мобильный телефон и вела себя крайне неадекватно. Когда владелица автомобиля вышла из машины, стало понятно, что она настолько пьяна, что с трудом держится на ногах. На видео видно, что женщина не удержалась на ногах и упала на газон.

На месте происшествия присутствовал журналист, который снимал на камеру весь инцидент. Женщина, в присутствии сотрудников полиции, сначала нецензурно обругала журналиста, а потом ударила его кулаком. Сотрудники полиции, несмотря на хамское и неадекватное поведение владелицы автомобиля, ограничились только изъятием документов и зачитыванием прав.

Скандальной владелицей авто оказалась чиновница Одесского городского совета Диана Тирновенко. Она занимает пост заместителя начальника Департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета. После скандала с сотрудниками патрульной полиции, Тирновенко пыталась кому-то позвонить.

Осторожно. На видео присутствует ненормативная лексика 18+




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