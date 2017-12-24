Волкер высказался за продолжение санкций против РоSSии

Впечатление о том, что кризис на востоке Украины прошел - “абсолютно ошибочное".

Волкер высказался за продолжение санкций против РоSSии
Фото: Facebook/Europa Libera

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал уходящий год наиболее кровопролитным с начала конфликта на Донбассе, заявив, что санкции в отношении РоSSийской Федерации должны сохраняться.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Stampa.

Кроме того, Волкер назвал "абсолютно ошибочным" впечатление о том, что кризис на востоке Украины прошел.

"2017 год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала столкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым", - сказал Волкер.

По словам дипломата, необходимо, чтобы санкции оставались в силе до момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены. Также Волкер подчеркнул, что соблюдение минских соглашений является важнейшим условием снятия санкций.

"Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать соглашения", - отметил он.

Напомним, ранее Волкер заявил, что затягивая конфликт, РоSSия хочет привлечь "ДНР/ЛНР" к вопросу миротворцев.


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