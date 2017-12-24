На Майдан пришли "попить кофе" противники "маршей Саакашвили"

На Крещатике собрались около 300 человек.

На Майдан пришли "попить кофе" противники "маршей Саакашвили"
Фото: @stepan_klimov witter

В Киеве на Майдане Независимости несколько сотен человек устроили акцию протеста против «маршей за импичмент», которые до этого организовывал лидер «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, сообщает корреспондент Громадського.

Акцию назвали "Кофе на Крещатике".

«Мы пришли, чтобы выразили протест против этих маршей, которые Саакашвили проводит каждую неделю. Уже надоело. У нас мирная акция, просто пьем кофе», - рассказал участник акции Сергей.

«Суть акции - собраться с друзьями, кофе выпить. Вот вся суть этой акции», - заявил корреспонденту УНИАН участник митинга и советник президента Украины Юрий Бирюков.

На митинге собрались около 300 человек. Среди них присутствовали также люди в военной форме. Некоторые участники собрания угощают людей продукцией марки "Рошен".

Фото: @stepan_klimov witter
Фото: @stepan_klimov witter
Фото: @stepan_klimov witter
Фото: @stepan_klimov witter
Фото: @stepan_klimov witter

Напомним, ранее Саакашвили объявил о паузе в массовых протестах на новогодние праздники.


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