УПЦ МП официально признала «икону террористов» «ЛНР»

Во время заседания Синод утвердил для общецерковного почитания Луганскую икону Божьей Матери, которая хранится в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Луганска.

Об этом сообщил в Facebook Александр Чернов.

«При том, что только недоумок от информсферы не знает: с 2014 года данная икона является одним из, если не основным «Божьим охранным лейблом» в борьбе орловцев против Украины и за руЅЅкий мир на Луганщине!

И вот в столичном Киеве этот «вражий лейбл» – свободно получает статус уважаемого в церквях довлеющей конфессии по всей (!) Территории Украины!», – возмущается автор поста.


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