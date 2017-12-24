УПЦ МП официально признала «икону террористов» «ЛНР»

Во время заседания Синод утвердил для общецерковного почитания Луганскую икону Божьей Матери, которая хранится в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Луганска.

Об этом сообщил в Facebook Александр Чернов.

«При том, что только недоумок от информсферы не знает: с 2014 года данная икона является одним из, если не основным «Божьим охранным лейблом» в борьбе орловцев против Украины и за руЅЅкий мир на Луганщине!