Выборы в ОТГ: В Одесской области произошла потасовка на участке (ВИДЕО)

Выборы в ОТГ: В Одесской области произошла потасовка на участке (ВИДЕО)

Сегодня, 24 декабря, в 17-х областях проходят выборы депутатов и местных голов в 51-й объединенной территориальной общине. Как информируют наблюдатели «Опоры», некоторые избирательные участки на Сумщине, Одесской, Днепропетровской и Запорожье открылись с опозданием.

Об этом сообщает Ракурс.

Также в Запорожской области на одной из УИК Благовещенской ОТГ не хватило пломб для опломбирования избирательных урн.

Кроме этого, на некоторых участках в Одесской области наблюдатели фиксировали очереди, а на одном участке возникла потасовка. Инцидент произошел на участок № 510682 в селе Таирово.

 «Также на избирательных участках Одесской области присутствуют лица, называющие себя наблюдателями, и имеющие желтые повязки на руках или желтый скотч. Однако они не могли сразу ответить членам комиссии, от какого кандидата зарегистрированы. После того, как они ушли узнавать, от кого они зарегистрированы, наблюдатели «Опоры» их больше не видели на участках», - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря в 17-х областях проходят выборы депутатов и местных голов в 51-й объединенной территориальной общине. По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 356 000 человек. Выборы депутатов городских советов проходят по пропорциональной избирательной системе с закреплением кандидатов от местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах. Депутаты сельских и поселковых советов избираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

На сегодня в Украине уже сформированы 692 объединенные территориальные общины.




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