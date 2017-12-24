Разведка установила скрытые арсеналы роSSийских военных вблизи линии соприкосновения на Донбассе

Вооруженные силы Украины готовы к режиму перемирия и будут его соблюдать, однако будут адекватно реагировать на провокации противника.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

“Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования, которые выполняют задачи в районе проведения АТО — готовы к режиму перемирия и будут его неукоснительно соблюдать. В то же время будут адекватно реагировать на действия противника”, — отметили в ведомстве.

Однако, как отметили в штабе, роSSийско-оккупационные войска, которые маскируются под незаконные вооруженные формирования, намерены продолжать обманывать не только международных наблюдателей, но и своих кремлевских кураторов и поставщиков.

В частности, по данным разведки штаба АТО, ими накоплены скрытые запасы боеприпасов к артиллерийским системам, других видов тяжелого и стрелкового вооружения.

“Эти закладки боеприпасов различной величины спрятаны возле линии боевого соприкосновения на наиболее потенциально горячих направлениях”, — подчеркнули в штабе.

По мнению штаба АТО, цель создания этих арсеналов — открытые провокации против подразделений Вооруженных Сил Украины с целью дискредитации и вероятные обстрелы временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей во время новогоднего и рождественского перемирия, с все же той циничной и коварной целью.