Суд отправил лидера запорожской "Самопомощи" под домашний арест

Марченко отправили обратно из Харькова в Запорожье.

Червонозаводской районный суд Харькова вечером 23 декабря избрал меру пресечения для заместитителя главы Запорожского облсовета, руководителя фракции "Самопомощь" Владислава Марченко.

Судья Виктор Ежов отказал в ходатайстве прокуратуры о взятии Марченко под стражу, но также не позволил депутатам Верховной Рады во главе с Олегом Березюком взять его на поруки. Вместо этого Марченко должен будет находиться под круглосуточным домашним арестом в Запорожье и носить электронный браслет слежения.

Напомним, что накануне Марченко вручили уведомление о подозрении по ст. 191 УК Украины. Ему и еще двум местным чиновникам вменяют хищение 87,3 млн гривен при проведении работ по строительству стадионов в Запорожье.

Он был задержан 21 декабря.