Суд отправил лидера запорожской "Самопомощи" под домашний арест
Марченко отправили обратно из Харькова в Запорожье.
Червонозаводской районный суд Харькова вечером 23 декабря избрал меру пресечения для заместитителя главы Запорожского облсовета, руководителя фракции "Самопомощь" Владислава Марченко.
Судья Виктор Ежов отказал в ходатайстве прокуратуры о взятии Марченко под стражу, но также не позволил депутатам Верховной Рады во главе с Олегом Березюком взять его на поруки. Вместо этого Марченко должен будет находиться под круглосуточным домашним арестом в Запорожье и носить электронный браслет слежения.
Напомним, что накануне Марченко вручили уведомление о подозрении по ст. 191 УК Украины. Ему и еще двум местным чиновникам вменяют хищение 87,3 млн гривен при проведении работ по строительству стадионов в Запорожье.
Он был задержан 21 декабря.
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23.12.2017 18:14