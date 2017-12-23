По поручению Захарченко созданы диверсионные группы для заброски в мирные регионы - Аброськин

Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция получила достоверную информацию о том, что по поручению "лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации.

Об этом на свое странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, экс-руководитель полиции Донецкой области Вячесалав Аброськин, передает Час Пик.

Аброськин отметил, что по легенде участники так называемых акций "не должны иметь" никакого отношения к террористической группировке "ДНР".

По словам Аброськина, под руководством "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, осквернение памятников, синагог и католических храмов.

Всем диверсантам, которым удастся устроить громкие провокации, обещают "щедрое" вознаграждение.

"Обращаюсь к гражданам Украины - будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь в полицию", - написал Аброськин.