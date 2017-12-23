У Интерпола нет вопросов к Яценюку

Розыскной циркуляр россиян был отклонен.

У Интерпола нет вопросов к Яценюку
Фото: Макс Требухов

Украинское бюро Интрепола прокомментировало инцидент с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком на паспортном контроле в Женеве. Согласно заявлению, никаких официальных препятствий для путешествий Яценюка по инициативе или каналам Интерпола не существует.

"При рассмотрении последнего обращения РоSSийской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян. Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует", – говорится в сообщении укрбюро на сайте Национальной полиции.

Напомним, что 23 декабря Яценюку пришлось пообщаться с правоохранителями по прилету в Женеву. Причиной стало решение роSSийского суда, заочно арестовавшего украинского политика в марте 2017 года.

В 2015 году следственный комитет РФ признал Яценюка участником чеченской войны и что якобы он удостоился даже высшей награды Джафара Дудаева.

27 марта 2017 года Ессентукский городской суд Ставропольского края РФ заочно арестовал экс-премьера за "зверства в Чечне".


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