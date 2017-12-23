Вице-мэр Запорожья нашелся в Харькове и заявил, что не сбегал в Горловку
Пустоварова подозревают в хищении вместе с двумя членами "Самопомощи".
Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров опроверг слухи о том, что он сбежал в оккупированную боевиками Горловку.
"Хочу проинформировать общественность и развеять слухи о ситуации, которая сложилась вокруг меня в последние дни. Во-первых, я никуда не убегал, ни от кого не скрываюсь и, тем более, не был на неподконтрольной территории. На данный момент я нахожусь в Харькове со своим адвокатом, куда приехал самостоятельно", - заявил он в субботу в комментарии изданию горсовета "Запорожская сечь".
Пустоварова вместе с рядом областных чиновников, среди которых лидер местной организации "Самопомощь", подозревают в присвоении бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением. По версии следствия, госслужащие организовали десяток фиктивных тендеров на благоустройство парков и детских стадионов с заранее определенным победителем на общую сумму около 90 млн гривен.
Во время обысков 21 декабря Пустоваров исчез. Некоторые СМИ писали, что он сбежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна "ДНР".
Генпрокурор Юрий Луценко в своем фейсбуке пошутил, что Пустоваров сбежал в окно от следователей в одних тапках.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.12.2017 17:54
23.12.2017 18:13