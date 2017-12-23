Националисты сорвали пленум комсомольцев в Киеве

Во время столкновений был применен слезоточивый газ.

Представители партии "Национальный корпус" сорвали пленум комсомольцев, который проходил в офисе запрещенной Коммунистической партии Украины.

Фото: kpu.ua

Фото: kpu.ua

В субботу утром на сайте КПУ появилось сообщение о том, что "бандиты из азовов и прочих криминальных группировок" пытались проникнуть в помещение, где проходил этот пленум, после чего против них был применен слезоточивый газ.

На сайте "Нацкорпуса" подтверждается эта информация. При этом националисты заявили, что им удалось сорвать "этот преступный шабаш".

В постановлении пленума комсомольцев, который опубликован на сайте "Нацкорпуса", говорится, что они собираются в 2018 году по случаю 100-летия Комсомола возобновить работу ЛКСМУ во всех областях Украины.

Фото: nationalcorps.org

Напомним, 24 июля 2014 года председатель Рады Александр Турчинов объявил о роспуске фракции Компартии Украины.

9 апреля 2015 года Рада приняла законопроект №2558, которым осуждается деятельность коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, а также вводится запрет на публичное использование и пропаганду их символики.