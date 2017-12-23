Националисты сорвали пленум комсомольцев в Киеве

Во время столкновений был применен слезоточивый газ.

Представители партии "Национальный корпус" сорвали пленум комсомольцев, который проходил в офисе запрещенной Коммунистической партии Украины.

Фото: kpu.ua
Фото: kpu.ua

В субботу утром на сайте КПУ появилось сообщение о том, что "бандиты из азовов и прочих криминальных группировок" пытались проникнуть в помещение, где проходил этот пленум, после чего против них был применен слезоточивый газ.

На сайте "Нацкорпуса" подтверждается эта информация. При этом националисты заявили, что им удалось сорвать "этот преступный шабаш".

В постановлении пленума комсомольцев, который опубликован на сайте "Нацкорпуса", говорится, что они собираются в 2018 году по случаю 100-летия Комсомола возобновить работу ЛКСМУ во всех областях Украины.

Фото: nationalcorps.org

Напомним, 24 июля 2014 года председатель Рады Александр Турчинов объявил о роспуске фракции Компартии Украины.

9 апреля 2015 года Рада приняла законопроект №2558, которым осуждается деятельность коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, а также вводится запрет на публичное использование и пропаганду их символики.

В декабре 2015 года окружной админсуд Киева удовлетворил иск Минюста в полном объеме и запретил деятельность КПУ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперыВ Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперы
С Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - КравчукС Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - Кравчук
Кличко ночью проверил, как Киев убирают от снегаКличко ночью проверил, как Киев убирают от снега
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Штаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрелаШтаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрела
Блок рекламы


Похожие новости
В Раде сорвали заседание антикоррупционного комитета из-за аудитора НАБУВ Раде сорвали заседание антикоррупционного комитета из-за аудитора НАБУ
Эксперт НИИ судебных экспертиз в Киеве задержана по подозрению в вымогательствеЭксперт НИИ судебных экспертиз в Киеве задержана по подозрению в вымогательстве
В Черновцах сорвали флаг Румынии с культурного центра
Появилось новое видео штурма Октябрьского дворца в КиевеПоявилось новое видео штурма Октябрьского дворца в Киеве
Сторонники Саакашвили вышли на митинг в КиевеСторонники Саакашвили вышли на митинг в Киеве
В Киеве прошел очередной съезд партии "Правый Сектор"В Киеве прошел очередной съезд партии "Правый Сектор"
Под домом Ставицкого в Киеве жгли шины - СМИПод домом Ставицкого в Киеве жгли шины - СМИ
Палестинцы пикетировали посольство США в Киеве из-за решения по ИерусалимуПалестинцы пикетировали посольство США в Киеве из-за решения по Иерусалиму
Депутат Киевсовета оправдал стоимость нового флагштока в Киеве за 50 миллионов гривенДепутат Киевсовета оправдал стоимость нового флагштока в Киеве за 50 миллионов гривен
В Киеве ограбили квартиру руководителя Центра поддержки аеророзведки Марию БерлинскуюВ Киеве ограбили квартиру руководителя Центра поддержки аеророзведки Марию Берлинскую
Последние новости
Подгружаем последние новости