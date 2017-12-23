В 2018 году начнется строительство завода по производству боеприпасов, – Степан Полторак

Уже выделен 1 миллиард 400 миллионов гривен на начало строительства завода. Прежде всего, он будет производить боеприпасы старого образца для Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире проекта военных журналистских расследований «Стежками війни» (каждую субботу в 16:00 на телеканале ZIK) рассказал министр обороны Степан Полторак.

«Несколько месяцев назад мы приняли решение выделить 1 миллиард 400 миллионов гривен на начало строительства завода по изготовлению боеприпасов, прежде всего дефицитных. Сейчас имеем достаточно вооружения, чтобы ВСУ выполняли поставленные перед ними задачи», – заявил гость программы.

Министр обороны подчеркнул: завод будет пополнять дефицитные запасы старого образца. А по мере закупок нового вооружения – будем изготавливать  боеприпасы и к ним.

«В 2018 году планируем начать строительство этого завода боеприпасов. Но, отмечу, что 1 миллиард 400 миллионов гривен – это не все нужные средства. У нас есть понимание поэтапного процесса. Но, в конце концов, этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ», – говорит Полторак.

Министр обороны отметил, что программа, согласно которой украинская армия должна перейти к стандартам НАТО, принималась многими украинскими и международными экспертами.

«Стратегический оборонный бюллетень – это график того, что мы должны сделать в течение месяца или года. В его подготовке принимали участие многие эксперты из Соединенных Штатов Америки и НАТО. Впрочем, сегодня в Министерстве обороны более 60 советников, которые помогают нам работать, реформировать Вооруженные Силы, а также изучать оборонительный опыт других стран», – рассказал гость студии.

Степан Полторак отметил, что в этом году Министерство обороны выполнило почти все поставленные цели.

«В целом, мы выполнили свои задачи на 90%. Преимущественно были трудности с принятием законодательной базы. Например, к сожалению, до сегодняшнего дня не принят закон о военной полиции, который очень нам нужен. Поэтому мы не можем работать максимально эффективно», – объясняет Степан Полторак.


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