Кадырова заблокировали в Instagram и Facebook

Чеченский лидер попал под санкции США.

Фото: Global Look Press

В ночь на 23 декабря аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова были удалены из Instagram и Facebook, после чего он объявил о запуске чеченской соцсети под названием Mylistory.

Как сообщает издание TJ, это клон инстаграма, доступный в App Store и Google Play. Разработчиком указан Магомед Эсханов. Внешне приложение выглядит как полная копия старой версии Инстаграма в золотом цвете и с тем же шрифтом у логотипа. Нет "Историй" и нельзя поделиться ссылкой на публикацию, зато остались функции комментирования, отметки друзей и отправки публикаций в личные сообщения.

Кадыров зарегистрировал там свой аккаунт под тем же ником, что и в инстаграме. Также у него есть аккаунты во "ВКонтакте", твиттере и телеграме.

Напомним, что Кадыров подпал под американские санкции в рамках "закона Магнитского".

Американские власти считают Кадырова ответственным за "убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека". Администрация Кадырова, говорится в заявлении Минфина США , связана с исчезновениями и убийствами, а один из политических оппонентов Кадырова "как считается, был убит по приказу Кадырова" после того, как рассказал о пытках, в том числе персонально совершаемых Кадыровым.