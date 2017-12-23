Кадырова заблокировали в Instagram и Facebook
Чеченский лидер попал под санкции США.
В ночь на 23 декабря аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова были удалены из Instagram и Facebook, после чего он объявил о запуске чеченской соцсети под названием Mylistory.
Как сообщает издание TJ, это клон инстаграма, доступный в App Store и Google Play. Разработчиком указан Магомед Эсханов. Внешне приложение выглядит как полная копия старой версии Инстаграма в золотом цвете и с тем же шрифтом у логотипа. Нет "Историй" и нельзя поделиться ссылкой на публикацию, зато остались функции комментирования, отметки друзей и отправки публикаций в личные сообщения.
Кадыров зарегистрировал там свой аккаунт под тем же ником, что и в инстаграме. Также у него есть аккаунты во "ВКонтакте", твиттере и телеграме.
Напомним, что Кадыров подпал под американские санкции в рамках "закона Магнитского".
Американские власти считают Кадырова ответственным за "убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека". Администрация Кадырова, говорится в заявлении Минфина США, связана с исчезновениями и убийствами, а один из политических оппонентов Кадырова "как считается, был убит по приказу Кадырова" после того, как рассказал о пытках, в том числе персонально совершаемых Кадыровым.
Кадыров также находится под санкциями Евросоюза с 2014 года за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
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Политика
23.12.2017 14:16