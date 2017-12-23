Турция подписала договор о предоставлении 3 млн долларов помощи украинской армии
Такую сумму будут выделять Украине ежегодно в течение 5 лет.
Фото: president.gov.ua
В Турции подписали договор о предоставлении украинской армии помощи в размере 3 млн долларов. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Андрей Сибига, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции.
“Достойное завершение года - второй год подряд подписываем с Турцией соглашение о предоставлении украинской армии помощи в этом году в размере около 3 млн. USD- стратегическое партнерство в действии, помощь рассчитана на 5 лет с ежегодным выделением средств”, - написал Сибига.
Достойне завершення року-другий рік поспіль підписуємо з ТР Угоду про надання укр армії допомоги у ц.р. у розмірі близько 3 млн. USD- стратегічне партнерство в дії, допомога розрахована на 5 років із щорічним виділенням коштів pic.twitter.com/0oNXQA3MBp
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