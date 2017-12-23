В Польше требуют ужесточить ответственность за преступления коммунистической власти

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зьобро обратился в Конституционный суд с призывом рассмотреть ограничения на наказания коммунистических преступлений.

Конституционный трибунал уже зарегистрировал это дело к рассмотрению, – об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Onet.pl.

Теперь преступления, совершенные сотрудниками государственной власти в период с 1944 по 1989 год караются до 5 лет лишения свободы.

Виновные в этих преступлениях остались безнаказанными, считает Зьобро. По его словам, среди этих преступлений имеют место пытки или жестокое, бесчеловечное и унизительное обращение.

По мнению генпрокурора, ограничения наказаний для таких преступлений не согласуются со статьями Конституции, которые гарантируют каждому право на суд, а также запрещают закрытие расследования нарушенных прав и свобод.

«Виновные в совершении этих преступлений приобрели гарантии безопасности нерегулярным образом, с помощью сознательного отказа от преследования со стороны уполномоченных органов»,- считает генпрокурор.


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