Боевики нарушили "рождественское" перемирие на Донбассе

После 11:30 начали стрелять из БМП и гранатометов.

Фото: Надано автором

На Светлодарской дуге боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать в ночь на 23 декабря. Об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в комментарии "112 Украина".

"С начала этого периода, когда начало действовать новогодне-рождественское перемирие, до 11:30 "режим тишины" придерживался. После чего роSSийско-террористические войска осуществили обстрел в сторону позиций ВСУ в районе Луганского на Светлодарской дуге. Вооруженные провокации из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП было совершено с неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка", - отметил Лабай.

Он добавил, что погибших и раненых украинских военных в результате обстрела нет. По информации представителя пресс-центра штаба АТО, исходя из того, что этот обстрел не представлял опасности жизни украинских военных, силы АТО огонь в ответ не открывали.

Лабай отметил, что такими действиями боевики пытаются сорвать рождественское перемирие.

Напомним, за последние сутки один украинский военный погиб на Донбассе.