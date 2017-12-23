Боевики нарушили "рождественское" перемирие на Донбассе

После 11:30 начали стрелять из БМП и гранатометов.

Боевики нарушили "рождественское" перемирие на Донбассе
Фото: Надано автором

На Светлодарской дуге боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать в ночь на 23 декабря. Об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в комментарии "112 Украина".

"С начала этого периода, когда начало действовать новогодне-рождественское перемирие, до 11:30 "режим тишины" придерживался. После чего роSSийско-террористические войска осуществили обстрел в сторону позиций ВСУ в районе Луганского на Светлодарской дуге. Вооруженные провокации из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП было совершено с неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка", - отметил Лабай.

Он добавил, что погибших и раненых украинских военных в результате обстрела нет. По информации представителя пресс-центра штаба АТО, исходя из того, что этот обстрел не представлял опасности жизни украинских военных, силы АТО огонь в ответ не открывали.

Лабай отметил, что такими действиями боевики пытаются сорвать рождественское перемирие.

Напомним, за последние сутки один украинский военный погиб на Донбассе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперыВ Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперы
С Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - КравчукС Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - Кравчук
Кличко ночью проверил, как Киев убирают от снегаКличко ночью проверил, как Киев убирают от снега
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Штаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрелаШтаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрела
Блок рекламы


Похожие новости
Разведка установила скрытые арсеналы роSSийских военных вблизи линии соприкосновения на ДонбассеРазведка установила скрытые арсеналы роSSийских военных вблизи линии соприкосновения на Донбассе
За последние сутки один украинский военный погиб на ДонбассеЗа последние сутки один украинский военный погиб на Донбассе
Война на Донбассе: Боевики решили "отметить" перемирие тяжелыми обстрелами, применив артиллериюВойна на Донбассе: Боевики решили "отметить" перемирие тяжелыми обстрелами, применив артиллерию
На Донбассе вступило в силу "рождественское" перемириеНа Донбассе вступило в силу "рождественское" перемирие
За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, двое раненыЗа сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, двое ранены
Канада направит $8 млн гумпомощи для пострадавших от конфликта на ДонбассеКанада направит $8 млн гумпомощи для пострадавших от конфликта на Донбассе
220 тысяч детей на Донбассе живут под угрозой взрыва мин - ЮНИСЕФ220 тысяч детей на Донбассе живут под угрозой взрыва мин - ЮНИСЕФ
ЕС обеспокоен экскалацией на ДонбассеЕС обеспокоен экскалацией на Донбассе
Порошенко "принял меры по усилению украинской группировки на Донбассе"Порошенко "принял меры по усилению украинской группировки на Донбассе"
Турчинов опасается активизации боевых действий на ДонбассеТурчинов опасается активизации боевых действий на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости