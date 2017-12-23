Боевики нарушили "рождественское" перемирие на Донбассе
После 11:30 начали стрелять из БМП и гранатометов.
На Светлодарской дуге боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать в ночь на 23 декабря. Об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Василий Лабай в комментарии "112 Украина".
"С начала этого периода, когда начало действовать новогодне-рождественское перемирие, до 11:30 "режим тишины" придерживался. После чего роSSийско-террористические войска осуществили обстрел в сторону позиций ВСУ в районе Луганского на Светлодарской дуге. Вооруженные провокации из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП было совершено с неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка", - отметил Лабай.
Он добавил, что погибших и раненых украинских военных в результате обстрела нет. По информации представителя пресс-центра штаба АТО, исходя из того, что этот обстрел не представлял опасности жизни украинских военных, силы АТО огонь в ответ не открывали.
Лабай отметил, что такими действиями боевики пытаются сорвать рождественское перемирие.
Напомним, за последние сутки один украинский военный погиб на Донбассе.
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