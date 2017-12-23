В Одессе облили краской памятный знак воинам, погибшим в АТО
Полиция открыла по данному факту уголовное производство.
В Одессе неизвестные в ночь на субботу, 23 декабря, облили красной краской Памятный знак погибшим воинам АТО, установленный на проспекте Тараса Шевченко перед зданием облгосадминистрации. По данному факту полиция начала уголовное производство.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель руководителя отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.
"Сотрудники Приморского отдела полиции начали оперативно-розыскные мероприятия в рамках расследования акта вандализма, совершенного в отношении Памятного знака погибшим воинам АТО рядом с ОГА. Преступление квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия национального значения) Уголовного кодекса Украины ", - сказала Гордиевская.
Памятный знак находится на месте установки будущего "Мемориала воинам Одессы и области, погибших за независимость и целостность Украины". Его открыли в День защитника Украины 14 октября 2016.
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Политика
23.12.2017 14:13