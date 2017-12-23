В Одессе облили краской памятный знак воинам, погибшим в АТО

Полиция открыла по данному факту уголовное производство.

В Одессе облили краской памятный знак воинам, погибшим в АТО
Фото: trassae95

В Одессе неизвестные в ночь на субботу, 23 декабря, облили красной краской Памятный знак погибшим воинам АТО, установленный на проспекте Тараса Шевченко перед зданием облгосадминистрации. По данному факту полиция начала уголовное производство.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель руководителя отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

"Сотрудники Приморского отдела полиции начали оперативно-розыскные мероприятия в рамках расследования акта вандализма, совершенного в отношении Памятного знака погибшим воинам АТО рядом с ОГА. Преступление квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия национального значения) Уголовного кодекса Украины ", - сказала Гордиевская.

Фото: trassae95

Памятный знак находится на месте установки будущего "Мемориала воинам Одессы и области, погибших за независимость и целостность Украины". Его открыли в День защитника Украины 14 октября 2016.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперыВ Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперы
С Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - КравчукС Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - Кравчук
Кличко ночью проверил, как Киев убирают от снегаКличко ночью проверил, как Киев убирают от снега
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Штаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрелаШтаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрела
Блок рекламы


Похожие новости
Перестрелку в Одессе устроили представители «Самообороны» и экс-айдаровцы - СМИПерестрелку в Одессе устроили представители «Самообороны» и экс-айдаровцы - СМИ
В Одессе арестован член "cамообороны" КрымаВ Одессе арестован член "cамообороны" Крыма
Гаагский трибунал зафиксировал признаки международного вооруженного конфликта на ДонбассеГаагский трибунал зафиксировал признаки международного вооруженного конфликта на Донбассе
В Крыму 65-летний активист объявил голодовку в знак протеста против решения судаВ Крыму 65-летний активист объявил голодовку в знак протеста против решения суда
Командующий НАТО в Европе носит желто-голубую ленточку и гордится украинскими воинамиКомандующий НАТО в Европе носит желто-голубую ленточку и гордится украинскими воинами
РоSSийские олигархи жалуются, что из-за новых санкций знакомство с Путиным стало токсичнымРоSSийские олигархи жалуются, что из-за новых санкций знакомство с Путиным стало токсичным
Луценко: В действиях заместителя председателя ГМС есть признаки коррупцииЛуценко: В действиях заместителя председателя ГМС есть признаки коррупции
"Волонтера абсолютно незаслуженно облили грязью": мнение Бутусова, почему "наехали" на Мысягина"Волонтера абсолютно незаслуженно облили грязью": мнение Бутусова, почему "наехали" на Мысягина
В Одессе в поддержку задержанных активистов зажли костры под прокуратуройВ Одессе в поддержку задержанных активистов зажли костры под прокуратурой
В Одессе сотрудники военкомата забрали студента прямо с занятийВ Одессе сотрудники военкомата забрали студента прямо с занятий
Последние новости
Подгружаем последние новости