В Одессе облили краской памятный знак воинам, погибшим в АТО

Полиция открыла по данному факту уголовное производство.

Фото: trassae95

В Одессе неизвестные в ночь на субботу, 23 декабря, облили красной краской Памятный знак погибшим воинам АТО, установленный на проспекте Тараса Шевченко перед зданием облгосадминистрации. По данному факту полиция начала уголовное производство.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель руководителя отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

"Сотрудники Приморского отдела полиции начали оперативно-розыскные мероприятия в рамках расследования акта вандализма, совершенного в отношении Памятного знака погибшим воинам АТО рядом с ОГА. Преступление квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия национального значения) Уголовного кодекса Украины ", - сказала Гордиевская.

Фото: trassae95

Памятный знак находится на месте установки будущего "Мемориала воинам Одессы и области, погибших за независимость и целостность Украины". Его открыли в День защитника Украины 14 октября 2016.