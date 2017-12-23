В Минздраве заявили о катастрофической нехватке вакцин от полиомиелита

В Минздраве заявили о катастрофической нехватке вакцин от полиомиелита

В Украине "почти нет" убитой вакцины от полиомиелита, необходимой для проведения первых двух прививок

Об этом в интервью "Главкому" сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

По правилам, для лечения полиомиелита первые две дозы вводятся убитой вакциной, но из-за того, что она не делает сильного иммунитета, далее проводится закрепление живой вакциной.

Она уточнила, что в Украине на сегодняшний день достаточное количество живой вакцины, но нет убитой.

"Мы фактически не можем вакцинировать детей от полиомиелита", — подчеркнула Голубовская.

Врач объяснила, что делать первую прививку живой вакциной нельзя, потому что она вызывает вакциноассоциированный полиомиелит, от этой методики отказались во всем мире.

Напомним, согласно рейтингу ВОЗ, Украина вошла в восьмерку стран с самыми низкими показателями вакцинации детей. Рядом – Нигерия, Сомали и Южный Судан.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперыВ Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперы
С Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - КравчукС Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - Кравчук
Кличко ночью проверил, как Киев убирают от снегаКличко ночью проверил, как Киев убирают от снега
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Штаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрелаШтаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрела
Блок рекламы


Похожие новости
В Минздраве заявляют о катастрофической нехватке вакцин против полиомиелитаВ Минздраве заявляют о катастрофической нехватке вакцин против полиомиелита
В Кремле заявили, что стратегия нацбезопасности США имеет "имперский характер", но рассчитывают на сотрудничествоВ Кремле заявили, что стратегия нацбезопасности США имеет "имперский характер", но рассчитывают на сотрудничество
Более половины американцев заявили об ухудшении ситуации в США при ТрампеБолее половины американцев заявили об ухудшении ситуации в США при Трампе
В ФСБ заявили о задержании двух украинцев в оккупированном КрымуВ ФСБ заявили о задержании двух украинцев в оккупированном Крыму
В МВД Беларуси заявили, что проверка обстоятельств исчезновения Павла Гриба остановленаВ МВД Беларуси заявили, что проверка обстоятельств исчезновения Павла Гриба остановлена
В МВД фюрера РФ заявили, что большинство звонков о минированиях поступали из СирииВ МВД фюрера РФ заявили, что большинство звонков о минированиях поступали из Сирии
В Минздраве обещают, что зарегистрировать лекарство можно будет за 17 днейВ Минздраве обещают, что зарегистрировать лекарство можно будет за 17 дней
В ВАСУ заявили о давлении со стороны народных депутатовВ ВАСУ заявили о давлении со стороны народных депутатов
В ООН заявили о прекращении гуманитарной помощи жителям ДонбассаВ ООН заявили о прекращении гуманитарной помощи жителям Донбасса
В Госдепе заявили об обеспокоенности арестами сотрудников НАБУВ Госдепе заявили об обеспокоенности арестами сотрудников НАБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости