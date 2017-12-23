В Минздраве заявили о катастрофической нехватке вакцин от полиомиелита

В Украине "почти нет" убитой вакцины от полиомиелита, необходимой для проведения первых двух прививок

Об этом в интервью " Главкому " сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

По правилам, для лечения полиомиелита первые две дозы вводятся убитой вакциной, но из-за того, что она не делает сильного иммунитета, далее проводится закрепление живой вакциной.

Она уточнила, что в Украине на сегодняшний день достаточное количество живой вакцины, но нет убитой.

"Мы фактически не можем вакцинировать детей от полиомиелита", — подчеркнула Голубовская.

Врач объяснила, что делать первую прививку живой вакциной нельзя, потому что она вызывает вакциноассоциированный полиомиелит, от этой методики отказались во всем мире.

Напомним, согласно рейтингу ВОЗ, Украина вошла в восьмерку стран с самыми низкими показателями вакцинации детей. Рядом – Нигерия, Сомали и Южный Судан.