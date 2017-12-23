В Минздраве заявили о катастрофической нехватке вакцин от полиомиелита
В Украине "почти нет" убитой вакцины от полиомиелита, необходимой для проведения первых двух прививок
Об этом в интервью "
По правилам, для лечения полиомиелита первые две дозы вводятся убитой вакциной, но из-за того, что она не делает сильного иммунитета, далее проводится закрепление живой вакциной.
Она уточнила, что в Украине на сегодняшний день достаточное количество живой вакцины, но нет убитой.
"Мы фактически не можем вакцинировать детей от полиомиелита", — подчеркнула Голубовская.
Врач объяснила, что делать первую прививку живой вакциной нельзя, потому что она вызывает вакциноассоциированный полиомиелит, от этой методики отказались во всем мире.
Напомним, согласно рейтингу ВОЗ, Украина вошла в восьмерку стран с самыми низкими показателями вакцинации детей. Рядом – Нигерия, Сомали и Южный Судан.
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Политика
23.12.2017 14:13