ФБР задержал сторонника ИГИЛ, готовившего теракт в Сан-Франциско
ФБР задержало подозреваемого в подготовке террористической атаки в Сан-Франциско во время Рождества, "вдохновленного" террористической группировкой "Исламское государство".
Об этом сообщает в пятницу телеканал
По данным телеканала, 39-летний мужчина обвиняется в предоставлении "материальной помощи и других ресурсов" для группировки, кроме того, подозреваемый сообщил террористам информацию о наиболее многолюдных местах в городе.
Как отмечается, подозреваемый исповедовал радикальный ислам и размещал поддерживающие терроризм сообщения в социальных сетях.
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Политика
23.12.2017 14:10