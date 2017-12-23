ФБР задержал сторонника ИГИЛ, готовившего теракт в Сан-Франциско

ФБР задержал сторонника ИГИЛ, готовившего теракт в Сан-Франциско

ФБР задержало подозреваемого в подготовке террористической атаки в Сан-Франциско во время Рождества, "вдохновленного" террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом сообщает в пятницу телеканал NBC.

По данным телеканала, 39-летний мужчина обвиняется в предоставлении "материальной помощи и других ресурсов" для группировки, кроме того, подозреваемый сообщил террористам информацию о наиболее многолюдных местах в городе.

Как отмечается, подозреваемый исповедовал радикальный ислам и размещал поддерживающие терроризм сообщения в социальных сетях.




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