Соцсети повеселило показательное фото встречи глав МИД Британии и РоSSии

Сеть развеселило фото со встречи главы МИД РоSSии Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона.

Об этом написал пользователь «недруги за бугром» в Twitter, – сообщает Апостроф.

«Встреча Лаврова с Джонсоном в одной фотографии», – написал он.

Также внимание пользователей сети приковал обмен шутками между политиками. Джонсон заявил о том, что доверяет россиянам, поэтому дал свое пальто Лаврову.

«Я хочу сказать о мое доверии. Как только я сюда приехал, я отдал свое пальто, и все, что было в карманах, Лаврову. Я знал, что ничего плохого не произойдет», – рассказал глава британского МИД.

«В карманах ничего не было», – ответил Лавров.

«О, так вы уже обыскали?», – удивился шокированный Джонсон.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперыВ Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперы
С Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - КравчукС Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - Кравчук
Кличко ночью проверил, как Киев убирают от снегаКличко ночью проверил, как Киев убирают от снега
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Штаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрелаШтаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрела
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Верховного суда Польши обвинила власть в " перевороте" против судопроизводстваГлава Верховного суда Польши обвинила власть в " перевороте" против судопроизводства
ЮНИСЕФ возглавит экс-глава Монетного двора СШАЮНИСЕФ возглавит экс-глава Монетного двора США
Глава МИД Британии рассказал о неудачных попытках РоSSии вмешаться в BrexitГлава МИД Британии рассказал о неудачных попытках РоSSии вмешаться в Brexit
Глава МИД Германии посетит Донбасс в начале 2018Глава МИД Германии посетит Донбасс в начале 2018
Бывший глава Каталонии предложил премьеру Испании встречу на нейтральной территорииБывший глава Каталонии предложил премьеру Испании встречу на нейтральной территории
В РоSSии генерала ФСБ приговорили к 4 годам колонииВ РоSSии генерала ФСБ приговорили к 4 годам колонии
Bellingcat опубликовал интерактивную карту обстрелов Украины со стороны РоSSии летом-2014Bellingcat опубликовал интерактивную карту обстрелов Украины со стороны РоSSии летом-2014
Глава МИД Канады рассказал о перспективах экспорта оружия в УкраинуГлава МИД Канады рассказал о перспективах экспорта оружия в Украину
Порошенко и глава МИД Канады обсудили введение миротворческой миссии ООН на ДонбассПорошенко и глава МИД Канады обсудили введение миротворческой миссии ООН на Донбасс
Спецслужбы РоSSии завербовали Ежова два года назад, – А. ГеращенкоСпецслужбы РоSSии завербовали Ежова два года назад, – А. Геращенко
Последние новости
Подгружаем последние новости