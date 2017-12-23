Соцсети повеселило показательное фото встречи глав МИД Британии и РоSSии
Сеть развеселило фото со встречи главы МИД РоSSии Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона.
Об этом написал пользователь «недруги за бугром» в Twitter, –
«Встреча Лаврова с Джонсоном в одной фотографии», – написал он.
Также внимание пользователей сети приковал обмен шутками между политиками. Джонсон заявил о том, что доверяет россиянам, поэтому дал свое пальто Лаврову.
«Я хочу сказать о мое доверии. Как только я сюда приехал, я отдал свое пальто, и все, что было в карманах, Лаврову. Я знал, что ничего плохого не произойдет», – рассказал глава британского МИД.
«В карманах ничего не было», – ответил Лавров.
«О, так вы уже обыскали?», – удивился шокированный Джонсон.
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