Соцсети повеселило показательное фото встречи глав МИД Британии и РоSSии

Сеть развеселило фото со встречи главы МИД РоSSии Сергея Лаврова и его британского коллеги Бориса Джонсона.

Об этом написал пользователь «недруги за бугром» в Twitter , – сообщает Апостроф.

«Встреча Лаврова с Джонсоном в одной фотографии», – написал он.

Также внимание пользователей сети приковал обмен шутками между политиками. Джонсон заявил о том, что доверяет россиянам, поэтому дал свое пальто Лаврову.

«Я хочу сказать о мое доверии. Как только я сюда приехал, я отдал свое пальто, и все, что было в карманах, Лаврову. Я знал, что ничего плохого не произойдет», – рассказал глава британского МИД .

«В карманах ничего не было», – ответил Лавров.

«О, так вы уже обыскали?», – удивился шокированный Джонсон.