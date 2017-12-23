В Минздраве заявляют о катастрофической нехватке вакцин против полиомиелита

В стране почти нет убитой вакцины, которой делают первые две прививки.

Фото: kp.ua/Алексей Булатов

В Украине почти нет убитой вакцины от полиомиелита, которую применяют для проведения первых двух прививок. Об этом заявила Ольга Голубовская, главный инфекционист Минздрава в интервью «Главкому».

"Первые две прививки вводятся дозы убитой вакциной, но так как она не производит сильного иммунитета, это дело закрепляют живой вакциной. Так как у нас нет убитой, то мы фактически не можем вакцинировать детей от полиомиелита", - сказала Голубовская.

Живая вакцина есть в Украине в достаточном количестве, однако ее можно применять только с третьей прививки.

"Мы не можем делать первую прививку живой вакциной, она вызывает вакциноассоциированный полиомиелит, от этой методики отказались во всем мире, потому что было много парализованных детей", - отметила Голубовская.

Также главный инфекционист Минздрава отметила, что проблема есть и с вакцинами против кори: они неравномерно распределены по регионам, а в некоторых просто отсутствует.

Напомним, ранее не привитых от кори детей запретили пускать в садики и школы в трех областях - Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской.