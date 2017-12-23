НСЖУ призывает Порошенко отреагировать на условный срок фигуранту дела об убийстве Веремия

Национальный союз журналистов призывает президента Украины Петра Порошенко отреагировать на решение суда об условном сроке заключения для подозреваемого в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во времена Евромайдана.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Национальный союз журналистов Украины требует от президента, генпрокурора и министра внутренних дел дать политическую и правовую оценку действиям сотрудников МВД и ГПУ, а также решению Шевченковского районного суда в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия», – написал на своей странице в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

НСЖУ называет это решение суда позорным и призывает правоохранителей обжаловать его в апелляции.

«Для того, чтобы украинское общество получило четкий сигнал, что журналистов бить нельзя, а за убийство журналиста наказывают жестоко и неотвратимо – нужна четкая позиция первых лиц государства... Нужна четкая политическая оценка решения суда и действий правоохранительных органов, которые предоставили суду такие материалы, которые сделали возможным позорный приговор. Оценка, которая сделает невозможным оставление приговора без изменений апелляционной инстанцией и подготовку такого качества материалов следствием в дальнейшем», – добавил Томиленко.

Шевченковский райсуд Киева 22 декабря решил приговорить к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года Юрия Крысина, обвиняемого по делу Веремия.

Прокуратура обвиняла его в «хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенной группой лиц, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений». Прокуратура просила о 6-летнем тюремном заключении для Крысина, и после оглашения приговора заявила о намерении его обжаловать.

Крысин в суде признал себя виновным в хулиганстве.