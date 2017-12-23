НСЖУ призывает Порошенко отреагировать на условный срок фигуранту дела об убийстве Веремия
Национальный союз журналистов призывает президента Украины Петра Порошенко отреагировать на решение суда об условном сроке заключения для подозреваемого в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во времена Евромайдана.
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«Национальный союз журналистов Украины требует от президента, генпрокурора и министра внутренних дел дать политическую и правовую оценку действиям сотрудников МВД и ГПУ, а также решению Шевченковского районного суда в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия», – написал на своей странице в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
НСЖУ называет это решение суда позорным и призывает правоохранителей обжаловать его в апелляции.
«Для того, чтобы украинское общество получило четкий сигнал, что журналистов бить нельзя, а за убийство журналиста наказывают жестоко и неотвратимо – нужна четкая позиция первых лиц государства... Нужна четкая политическая оценка решения суда и действий правоохранительных органов, которые предоставили суду такие материалы, которые сделали возможным позорный приговор. Оценка, которая сделает невозможным оставление приговора без изменений апелляционной инстанцией и подготовку такого качества материалов следствием в дальнейшем», – добавил Томиленко.
Шевченковский райсуд Киева 22 декабря решил приговорить к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года Юрия Крысина, обвиняемого по делу Веремия.
Прокуратура обвиняла его в «хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенной группой лиц, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений». Прокуратура просила о 6-летнем тюремном заключении для Крысина, и после оглашения приговора заявила о намерении его обжаловать.
Крысин в суде признал себя виновным в хулиганстве.
Журналиста газеты «Вести» убили в Киеве ночью 19 февраля 2014 года. Как сообщил сайт издания, Веремий вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.
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23.12.2017 14:02