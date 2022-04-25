Потепление до +24 и грозы: какой будет погода в Украине в начале недели

В Поливальный понедельник, который традиционно отмечается на следующий день после Пасхи, в Украине будет весенняя погода, а столбики термометров поднимутся до +22 градусов. На большей части ожидаются дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют прогнозы Украинского гидрометцентра, информирует Апостроф .

Так, в понедельник, 25 апреля, днем ожидается теплая погода - от 16 до 22 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов. Дожди с грозами пройдут в западных, центральных и северных областях. На остальной территории - без осадков, облачно с прояснениями.

На следующий день, 26 апреля, дожди с грозами ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальных территориях - без осадков. Днем прогнозируется +13 +24 градуса, теплее всего будет на востоке Украины.

В среду, 27 апреля, осадки оставят Украину, по всей стране будет облачно с прояснениями. Днем столбики термометров покажут от 11 до 21 градуса тепла, теплее всего будет на юге и востоке, а самые низкие температуры ожидаются в западной части Украины. Ночью столбики термометров будут показывать +3 +10 градусов.