Затяжные дожди резко сменятся грозами, а потом потеплеет: какой будет погода на пасхальные выходные

Скоро христиане будут отмечать Пасху, которая по восточному обряду приходится на 24 апреля. Погода на эти праздничные выходные будет чрезвычайно переменчивой: где-то дожди сменятся на грозы или солнце, а где-то солнечная погода на дождливую, информирует Апостроф.

О прогнозе погоды на 23 и 24 апреля сообщают в Укргидрометцентре.

Погода на субботу, 23 апреля

Фото: Карта погоды на 23 апреля

В предпасхальную субботу дождливая погода ожидается почти на всей территории Украины. Исключением будут восточные регионы и Днепропетровская область, где будет наблюдаться переменная облачность с прояснениями.

На западе Украины будут настоящие ливни и днем, и ночью. Ночная температура не превысит отметки +6, а дневная будет держаться на уровне +10+12. В то же время на Закарпатье, как всегда, на 2-4 градуса теплее.

В центральных регионах ожидаются умеренные осадки. Ночная температура составляла +4+6, а дневная будет колебаться в пределах +14+26 градусов. Подобная ситуация с осадками и температурным режимом прогнозируется и на севере Украины.

Восточные области смогут насладиться солнечной и теплой погодой, ведь днем столбик термометра покажет от +16 до +18 градусов тепла. В то же время, ночная температура не превысит +6 градусов.

На юге Украины и в Крыму синоптики прогнозируют умеренные осадки и теплую влажную погоду. Ночью температура +4+6 градусов, а днем воздух прогреется до +14+17 градусов по Цельсию.

Погода на воскресенье, 24 апреля

Фото: Карта погоды на 24 апреля.

На Пасху погода поразит украинцев своими крайностями. На западе и востоке Украины будут грозы и проливные дожди, в то время как между ними, в северных, центральных и южных регионах, будет светить теплое солнышко, которому даже облака перестанут мешать.

На западе Украины каждый регион приедет гроза и дожди. В то же время, дневная температура воздуха поднимется до +15+20 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до отметок +3+5 градусов.

В центральных регионах украинцы смогут наконец-то насладиться солнечной погодой после многодневных дождливых и облачных дней. Днем солнце прогреет воздух до +15+20 градусов, а ночью станет прохладнее: от +5 до +8 градусов.

На севере тоже будет ярко светить солнце. Дневная температура воздуха будет от +15 до +17, однако в Черниговской области холоднее: от +13 до +15 градусов. Ночью в Черниговской и Сумской областях +6+8, Киевской +7+9, а вот в Житомирской только +4+6 тепла.

В южных регионах – солнечно и тепло. Днем солнце нагреет воздух до отметок +17+20, а ночью столбик термометра опустится до +5+8 градусов.

На востоке Украины прогнозируются грозы и дожди, но вместе с тем будет теплая погода. Дневной температурный режим от +16 до +19 градусов, а ночью от +6 до +10 градусов тепла.


Лиза Бровко, Апостроф

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