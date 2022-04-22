Дождей станет меньше: какой будет погода в Страстную пятницу в Украине

В Украине Страстную пятницу отмечают 22 апреля - обычно теплый весенний день, однако в этом году воздух еще не успел прогреться из-за постоянных дождей. Сегодня солнце улыбнется только южным регионам, Харьковской, Закарпатской и Днепропетровской областям, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Фото: Карта погоды на 22 апреля.

Сегодня, 22 апреля, солнце покажется в большем количество областей, в то время как вчера оно порадовало только Закарпатье и Луганщину.

В южных регионах и АР Крым ночная температура воздуха составляла +5+8 градусов, а днем благодаря солнцу столбик термометра покажет от +12 до +16 градусов тепла. Ожидается умеренный южный и юго-западный ветры.

На востоке Украины в Луганской и Донецкой областях прогнозируются осадки с ночной температурой в пределах +6+8, а дневной +12+14 градусов. В то же время в Харьковской области будет солнечно с переменной облачностью. Там ночная температура +5+7 градусов, а дневная +11+13 градусов тепла. Преобладают западные ветра.

В центральных и северных регионах пройдет дождь. Исключение будет Днепропетровская область, где будет наблюдаться переменная облачность. Средняя ночная температура +3+6 градусов, а дневная +10+13 градусов.

Западные регионы преимущественно тоже накроет дождливая погода с ночной температурой +3+6, а дневной – +10+12 градусов. В Черновицкой области облачно, без осадков. В то же время на Закарпатье на небе будет время от времени появляться солнце, которое днем прогреет воздух до +11+13 градусов.

В Киеве прогнозируется ночные и дневные осадки в виде дождя. Ночью столбик термометра находится в пределах +4+6, а днем незначительное потепление от +9 до +11 градусов.

На всей территории Украины, кроме востока и юга, ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.