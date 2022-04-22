На Пасху часть Украины накроет непогода с грозами: карта

24 апреля наступит Пасха для православных христиан, однако в этом году украинцам не стоит ожидать солнечную апрельскую погоду: дожди с грозами прогнозируются почти по всей территории Украины. В то же время температура воздуха будет относительно высокой, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют данные из Укргидрометцентра .

Фото: Карта погоды на 24 апреля.

Солнечная погода с переменной облачностью на Пасху ожидается только в западных и северо-западных областях. Ночью будет прохладно от +3 до +7 градусов, однако днем столбик термометра покажет +15+18 градусов, а в Закарпатье в середине дня воздух прогреется до +19 градусов.

В то же время, центральные, северные, южные и восточные регионы будут "страдать" от дождливой погоды с грозами. В центральных, северных и восточных областях установится почти одинаковый температурный режим: ночью +5+8 градусов, днем от +14 до +19 градусов.

В южных областях и АР Крым ночью прогнозируют +6+9, а днем температура будет кое-где достигать отметки +20 градусов тепла.


Лиза Бровко, Апостроф

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