Сегодня осадков не будет лишь в двух областях: карта погоды на 21 апреля

В Украине синоптики прогнозируют дождливую погоду до конца недели. Ближе к Пасхе, 24 апреля, ожидаются даже ливни с грозами. 21 апреля сухо будет только в двух украинских областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, информирует Апостроф.

Так, в четверг, 21 апреля, осадки не прогнозируются в Закарпатской и Луганской областях, где будет облачно с прояснениями. На всей остальной территории Украины пройдут дожди.

Ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов со знаком "плюс". В дневные часы воздух прогреется от +7 до +15 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье и востоке, а самые низкие дневные температуры прогнозируются в Житомирской области.


Лена Руденко, Апостроф

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