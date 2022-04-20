В немецком заповеднике решили переименовать кабана по имени Путин, "чтобы не обижать свинью" (фото)

В Германии в заповеднике Wildpark Mehlmeisel Waldhaus решили переименовать кабана по имени Путин. Данная инициатива была зарегистрирована 4 марта, сообщается на странице заповедника в Facebook.

"Из-за зверств РоSSии в Украине, кабана решили переименовать, чтобы "не обижать свинью", и потому, что "ни один козел не заслуживает имени этого бесчеловечного ублюдка", - обосновали данную идет инициаторы переименования.

Теперь кабана зовут Эбергофер , это имя победило с большим перевесом. Так зовут полицейского из популярной серии баварских книг.

В голосовании приняло участие 3 тыс челоек. На рассмотрении было, в частности , имя Игорь - "типичное русское имя", как говорится в презентации.

Кроме того, рассматривалось имя "Мыр" - от украинского слова "мир".

Также, рассматривалось имя Фредерик. Так кабана предлагали назвать как "свинью-счастливца, которую больше не зовут Путин".

Кроме того, на голосовании находилось имя Густл. Это имя было фаворитом у инициаторов переименования кабана, но оно не смогло превзойти Эбергофера.

Ниже фото кабана Эбергофера после до и после переименования.