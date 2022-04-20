В немецком заповеднике решили переименовать кабана по имени Путин, "чтобы не обижать свинью" (фото)
Рассматривалось 5 имен.
В Германии в заповеднике Wildpark Mehlmeisel Waldhaus решили переименовать кабана по имени Путин. Данная инициатива была зарегистрирована 4 марта,
"Из-за зверств РоSSии в Украине, кабана решили переименовать, чтобы "не обижать свинью", и потому, что "ни один козел не заслуживает имени этого бесчеловечного ублюдка", - обосновали данную идет инициаторы переименования.
В голосовании приняло участие 3 тыс челоек.
Также, рассматривалось имя Фредерик. Так кабана предлагали назвать как "свинью-счастливца, которую больше не зовут Путин".
Кроме того, на голосовании находилось имя Густл. Это имя было фаворитом у инициаторов переименования кабана, но оно не смогло превзойти Эбергофера.
Ниже фото кабана Эбергофера после до и после переименования.