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2022-04-19
Морозы и дожди: какие сюрпризы погода преподнесет украинцам 20 апреля
20 апреля украинцев ждет похолодание, а также ночные заморозки в западных областях. Также почти на всей территории Украины в среду пройдут дожди, информирует
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Столбики термометров в восточных регионах страны днем покажут от +10 до +14 градусов по Цельсию, ночью – от +4 до +9.
В северных регионах воздух прогреется до +9+12 днем и +1+7 – ночью. Ветер западный, 5-10 м/с.
На западе Украины ожидается +8+13 днем и -1-3 – ночью. Лишь в Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачная с прояснениями погода, на остальной территории – дождь.
В Киеве температура днем прогреется до 9 градусов, ночью - 2-4 градуса со знаком "плюс".
Инна Погрибная, Апостроф