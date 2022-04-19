Морозы и дожди: какие сюрпризы погода преподнесет украинцам 20 апреля

20 апреля украинцев ждет похолодание, а также ночные заморозки в западных областях. Также почти на всей территории Украины в среду пройдут дожди, информирует Апостроф .

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Столбики термометров в восточных регионах страны днем покажут от +10 до +14 градусов по Цельсию, ночью – от +4 до +9.

В северных регионах воздух прогреется до +9+12 днем и +1+7 – ночью. Ветер западный, 5-10 м/с.

На западе Украины ожидается +8+13 днем и -1-3 – ночью. Лишь в Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачная с прояснениями погода, на остальной территории – дождь.