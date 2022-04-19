Украину ждет жара до +25 и новое похолодание: карта погоды

В Украине установилась прохладная погода с дождями и даже снегом, но вскоре в страну придет значительное потепление. Однако к концу апреля температура воздуха снова опустится.

Об этом свидетельствуют прогнозы метеосайта Ventusky, информирует Апостроф .

Так, на Пасху, 24 апреля, на большей части территории страны прогнозируется +17...+21 градус, в северных районах прохладнее - от 14 до 16 градусов тепла.

В последующие дни, 25 и 26 апреля, синоптическая ситуация существенно не изменится. Только на юге потеплеет до +23 градусов.

27 апреля на юге и востоке воздух в центральных регионах, на юге и востоке будет прогреваться до 25 градусов с отметкой "плюс". На западе и севере ожидается +13...+17 градусов.

28 апреля синоптическая ситуация будет аналогичной предыдущему дню.

А вот 29 апреля в Украине похолодает, температура воздуха начнет снижаться. В среднем по стране будет столбики термометров будут показывать +15. в Карпатах похолодает до +9 градусов днем, в некоторых районах черниговской области - до +11 градусов.