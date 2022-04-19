Украину ждет жара до +25 и новое похолодание: карта погоды

В Украине установилась прохладная погода с дождями и даже снегом, но вскоре в страну придет значительное потепление. Однако к концу апреля температура воздуха снова опустится.

Об этом свидетельствуют прогнозы метеосайта Ventusky, информирует Апостроф.

Так, на Пасху, 24 апреля, на большей части территории страны прогнозируется +17...+21 градус, в северных районах прохладнее - от 14 до 16 градусов тепла.

В последующие дни, 25 и 26 апреля, синоптическая ситуация существенно не изменится. Только на юге потеплеет до +23 градусов.

27 апреля на юге и востоке воздух в центральных регионах, на юге и востоке будет прогреваться до 25 градусов с отметкой "плюс". На западе и севере ожидается +13...+17 градусов.

28 апреля синоптическая ситуация будет аналогичной предыдущему дню.

А вот 29 апреля в Украине похолодает, температура воздуха начнет снижаться. В среднем по стране будет столбики термометров будут показывать +15. в Карпатах похолодает до +9 градусов днем, в некоторых районах черниговской области - до +11 градусов.


Лена Руденко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Резкое похолодание и почти везде дожди: какой будет погода в субботуРезкое похолодание и почти везде дожди: какой будет погода в субботу
Украину после Вербного воскресенья накроют дожди с грозами: карта погодыУкраину после Вербного воскресенья накроют дожди с грозами: карта погоды
Часть Украины завалит снегом: карта и прогноз погоды до Вербного воскресеньяЧасть Украины завалит снегом: карта и прогноз погоды до Вербного воскресенья
На Вербное воскресенье в Украине неожиданно ударит мороз: где будет холоднее всегоНа Вербное воскресенье в Украине неожиданно ударит мороз: где будет холоднее всего
Дожди не прекратятся: карта погоды в Украине на ближайшие дниДожди не прекратятся: карта погоды в Украине на ближайшие дни
Блок рекламы


Похожие новости
Прогноз погоды для Украины на 19-20 апреля 2022 годаПрогноз погоды для Украины на 19-20 апреля 2022 года
Дожди не прекратятся: карта погоды в Украине на ближайшие дниДожди не прекратятся: карта погоды в Украине на ближайшие дни
Украину после Вербного воскресенья накроют дожди с грозами: карта погодыУкраину после Вербного воскресенья накроют дожди с грозами: карта погоды
Украину в Вербное воскресенье накроют снегопады: карта погодыУкраину в Вербное воскресенье накроют снегопады: карта погоды
Резкое похолодание и почти везде дожди: какой будет погода в субботуРезкое похолодание и почти везде дожди: какой будет погода в субботу
Часть Украины перед выходными ждет настоящий весенний рай: где будет до +22 градусов, картаЧасть Украины перед выходными ждет настоящий весенний рай: где будет до +22 градусов, карта
Часть Украины завалит снегом: карта и прогноз погоды до Вербного воскресеньяЧасть Украины завалит снегом: карта и прогноз погоды до Вербного воскресенья
В Украину идет потепление с дождями: прогноз на ближайшие дниВ Украину идет потепление с дождями: прогноз на ближайшие дни
Прогноз погоды для Украины от Наталки Диденко на 10-15 апреляПрогноз погоды для Украины от Наталки Диденко на 10-15 апреля
20 дней дождей: прогноз погоды в Киеве до середины мая20 дней дождей: прогноз погоды в Киеве до середины мая
Последние новости
Подгружаем последние новости