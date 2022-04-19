Прогноз погоды для Украины на 19-20 апреля 2022 года

Украина окажется в зоне холодных воздушных масс. Метеорологи Укргидрометцентра предупредили об опасных погодных явлениях в ряде регионов страны.

В период с 19 по 20 апреля 2022 года в большинстве регионов Украины ожидается резкое похолодание. Заморозки на почве достигнут -3 градусов Цельсия. В сообщении Укргидрометцентра говорится о снижении температуры воздуха в Киевской области в ночное время суток. В связи с этим, объявлен I уровень опасности, желтый.

Еще холоднее в ночь с 19 на 20 апреля будет на Западе Украины, а также в Винницкой и Житомирской областях. На территории этих регионов объявлен II уровень опасности, оранжевый, в связи со снижением температуры воздуха до -5 градусов.

I уровень опасности, желтый, также объявлен в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Столбики термометров в указанных регионах опустятся до отметки в -3 градуса.

Украинские синоптики просят жителей Украины теплее одеваться 19 и 20 апреля, чтобы не подвергать себя риску получить переохлаждение. Чувствительные к холодам всходы ранних овощей желательно укрыть пленкой, чтобы защитить от заморозков.

Напомним, ранее синоптики обнародовали прогноз погоды для Украины на Пасху 2022 года. К каким погодным аномалиям следует быть готовыми в праздничные дни?