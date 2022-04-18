Дожди не прекратятся: карта погоды в Украине на ближайшие дни

В Украине в течение недели будет облачная погода с осадками в виде дождя или дождя с мокрым снегом. Тем временем температура в среднем будет держаться на уровне +9 градусов днем и +3 ночью, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют карты погоды в Укргидрометцентре.

18 апреля

Фото: Погода на 18 апреля

В понедельник, 18 апреля, на большинстве территорий Украины будут идти дожди днем, а ночью - дожди с мокрым снегом. Временные прояснения ожидаются в Винницкой и Одесской областях. На востоке и юге температура будет колебаться в пределах +10+16 градусов по Цельсию. Остальные регионы будут видеть на столбиках термометра от +6 до +9 градусов днем. Ночью в северо-западных областях ожидаются заморозки.

19 апреля

Фото: Погода на 19 апреля

Во вторник в большинстве регионов будет облачно с прояснениями. Весеннее солнце немного прогреет воздух, в результате чего температура поднимется до +11+15 градусов днем. В северо-восточных областях, на Херсонщине и в Крыму снова будет дождь, однако столбик термометра покажет +12+21 градус тепла днем. Ночью в западных и северо-западных регионах прогнозируются заморозки.

20 апреля

Фото: Погода на 20 апреля

В среду, 20 апреля, Украину снова повсеместно накроет дождями. В каждой области прогнозируется дождливая погода. Ночью в западных регионах заморозки до -3 градусов, а днем от +7 до +13 градусов. В центральных и южных областях ночью +3+5 градусов, а днем воздух прогреется до +10+13 градусов по Цельсию. В восточных регионах теплее: ночью +8+11 градусов, днем +12+16 градусов.

21 апреля

Фото: Погода на 21 апреля

В четверг облачная и дождливая погода будет сохраняться на всей территории Украины. Без осадков останутся только Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая и Одесская области. В центральных, западных и северных регионах ночью ожидается +3+5 градусов, а днем +7+9 градусов. Южные и восточные области ночью будут температуру на уровне +5+7, днем - +8+13 градусов по Цельсию.

22 апреля

Фото: Погода на 22 апреля

В пятницу будет дождь почти повсюду, кроме западных областей и Крыма. В то же время ночная температура воздуха выровняется по всей территории Украины - будет около +3+7 градусов по Цельсию. Днем теплее всего на востоке и юге, а также на Закарпатье, где ожидается от +11 до +15 градусов. На остальных территориях преимущественно +7+11 градусов