Украину в Вербное воскресенье накроют снегопады: карта погоды
17 апреля в Украине будут праздновать Вербное воскресенье - большой церковный праздник. Но погода в этот день будет, мягко говоря, не весенней. Кратковременные снегопады ожидаются в течение дня в большинстве регионов страны, информирует
Об этом свидетельствуют данные с метеорологического сайта Ventusky.
Погода на Вербное воскресенье в 09:00
Утром заснежит в Карпатах и отдельных районах Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областей. Однако осадки в основном будут в виде мокрого снега.
Погода на 12:00
К середине дня снегопады усилятся и накроют уже большую территорию, а именно большинство западных регионов: Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую, Хмельницкую, а также Житомирскую, Ровенскую и часть Винницкой области.
Погода на 15:00
В обеденное время осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются в Карпатах и частично в близлежащих областях.
Погода на 18:00
Интенсивность снеговых осадков на 18:00 уменьшится, а территории, на которых будет снежить, остаются неизменными - Карпаты.
Погода на 21:00
В конце Вербного воскресенья снегопады не отступят от Карпат. Там будут продолжаться осадки в виде снега и мокрого снега, но с меньшей интенсивностью.