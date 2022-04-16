Украину в Вербное воскресенье накроют снегопады: карта погоды

17 апреля в Украине будут праздновать Вербное воскресенье - большой церковный праздник. Но погода в этот день будет, мягко говоря, не весенней. Кратковременные снегопады ожидаются в течение дня в большинстве регионов страны, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные с метеорологического сайта Ventusky.

Погода на Вербное воскресенье в 09:00

Карта осадков по состоянию на 09:00

Утром заснежит в Карпатах и отдельных районах Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областей. Однако осадки в основном будут в виде мокрого снега.

Погода на 12:00

Карта осадков по состоянию на 12:00

К середине дня снегопады усилятся и накроют уже большую территорию, а именно большинство западных регионов: Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую, Хмельницкую, а также Житомирскую, Ровенскую и часть Винницкой области.

Погода на 15:00

Карта осадков по состоянию на 15:00

В обеденное время осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются в Карпатах и частично в близлежащих областях.

Погода на 18:00

Карта осадков по состоянию на 18:00

Интенсивность снеговых осадков на 18:00 уменьшится, а территории, на которых будет снежить, остаются неизменными - Карпаты.

Погода на 21:00

Карта осадков по состоянию на 21:00

В конце Вербного воскресенья снегопады не отступят от Карпат. Там будут продолжаться осадки в виде снега и мокрого снега, но с меньшей интенсивностью.