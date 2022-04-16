На Вербное воскресенье в Украине неожиданно ударит мороз: где будет холоднее всего

После непродолжительного тепла в Украину опять возвращается холодная погода. Праздничное воскресенье, 17 апреля, обещает быть прохладным и ветреным днем, возможны осадки, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные Гисметео.

В Киеве температура резко упадет в воскресенье и остановится на отметке +5-8°C днем и +1-3°C ночью. Затем температура начнет постепенно повышаться, однако с понедельника прогнозируют сильные дожди и облачность.

В западных регионах ночная температура будет со знаком "минус". Кроме того, днем ожидают дожди.

Восточная Украина будет в праздничный день теплее - Луганская, Донецкая и Запорожская область днем прогреется до 14 градусов со знаком +.

В Николаеве, Одессе, Херсоне будет очень дождливо. Максимальная температура воздуха - 13 градусов.