Резкое похолодание и почти везде дожди: какой будет погода в субботу

После чудесной весенней погоды, которая установилась в Украине, уже в субботу, 16 апреля, температура воздуха снизится, большую часть страны накроют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, информирует Апостроф.

Так, облачно с прояснениями и без осадков 16 апреля будет только на востоке и в Херсонской области, на остальной территории страны пройдут дожди.

Днем столбики термометров будут показывать от 6 до 18 градусов тепла, максимальные температуры ожидаются на юге и востоке, прохладнее всего будет в западной части Украины.

Ночью прогнозируется от 5 до 9 градусов с отметкой "плюс".


Лена Руденко, Апостроф

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