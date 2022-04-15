Часть Украины перед выходными ждет настоящий весенний рай: где будет до +22 градусов, карта

В субботу, 16 апреля, и в воскресенье, 17 апреля в Украину вернутся дожди с похолоданием. Но перед этим часть украинцев сможет насладиться настоящим весенним теплом, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют данные ventusky.

В пятницу, 15 апреля на востоке Украины температура воздуха прогреется до 14 градусов, в Крыму - до 17.

Вечером 15 апреля ожидаются дожди на Западной Украине.

На выходных плавно температура будет спадать. В субботу и воскресенье осадки ожидаются на западе, в центре и северо-востоке. На западе Украины 17 числа ожидается мокрый снег. В восточных областях и на юго-востоке сохранится относительно теплая погода.

В центре столбик термометра будет показывать 7-9 градусов днем, ночью – 3-5 °С.

На востоке 10-14 градусов тепла днем, ночью - 3-7 ° С выше нуля.

На Приазовье температура составит 9-13 градусов тепла, ночью - 4-7 °С выше нуля.