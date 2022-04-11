Погода в Украине изменится в начале второй декады апреля

К территории Украины приближаются с разных сторон два атмосферных фронта. Один из них принесет с собой холодные потоки воздуха, второй – теплые. Это приведет к резким перепадам температуры воздуха.

Произойдет резкий перепад температуры воздуха: синоптики прогнозируют смену погоды в середине апреля

Середина апреля 2022 года удивит жителей Украины, температурные контрасты будут продолжаться довольно продолжительное время. То воздух прогреется до комфортных значений, то снова начнет резко холодать.

"Холодная воздушная масса надвигается в страну в южном направлении с Балтийского моря и Скандинавского полуострова. В то же время теплая воздушная масса субтропического происхождения благодаря юго-восточным ветрам поступит из Черноморско-Кавказского региона и Прикаспийской низменности. Поэтому ожидаются немалые контрасты температуры воздуха", - прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич.

Произойдет резкий перепад температуры воздуха: синоптики прогнозируют смену погоды в середине апреля

В разных регионах страны в период второй декады апреля возможны осадки. Местами дожди будут сменяться мокрым снегом.

Днем температура воздуха составит от -1 до +18 градусов. Ночью столбики термометров в периоды похолодания опустятся до показателей в -5 градусов и ниже в западных областях. На Юге и Востоке воздух в ночное время суток прогреется до +9 градусов.

Узнайте также, прогноз погоды для Украины от Наталки Диденко. Народный синоптик прогнозирует заморозки и снег.


Шевченко Лилия, Тудей

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