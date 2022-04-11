В Украину идет потепление с дождями: прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни погода в восточных и южных регионах страны порадует украинцев теплом. В некоторых областях периодические будет идти дождь, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Мeteo.

11 апреля ночью в большинстве северных и Черкасской областях значительный дождь, кое-где с мокрым снегом. Днем в северных, большинстве центральных, местами в западных областях порывы 15-20 м/с. На Западе выйдет солнце.

12 апреля на Востоке, Севере и Юге страны будет дождливо. Согласно карте, температура днем +8... +11, только на востоке тепло - от +16 до +21 градуса.

13 апреля осадки ожидаются на востоке и петухе, здесь же и порывистый ветер. Ночью 0... +5 градусов, днем +5... +10, на юге и в Луганской области +12... +15 (ночью на Луганщине +8... +10).

14 апреля в стране потеплеет, дожди практические уйдут с территории Украины, останутся только в Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской областях.

15 апреля в Украину придет долгожданное тепло, в некоторых областях температура прогреется до 20 градусов. В столице температура днем составит +18, без осадков, ветер западный.