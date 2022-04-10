Прогноз погоды для Украины от Наталки Диденко на 10-15 апреля

На Украину надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой штормовой ветер, резкое похолодание и снег. Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, как изменится погода во всех регионах страны с 10 по 15 апреля 2022 года.

В Украине ударят морозы и пойдет снег: прогноз погоды от Наталки Диденко

В воскресенье, 10 апреля, погода в Украине стремительно изменится. Согласно прогнозу погоды от Наталки Диденко, в некоторых регионах страны пройдет дождь, снег, усилится порывистый ветер. При этом, контраст составит от 2 градусов мороза до 22 градусов тепла.

Циклон охватит западные, северные и большинство центральных областей Украины. На Западе страны температура воздуха в ночное время суток опустится до +1…+5 градусов, в Карпатах местами ожидается -2 градуса мороза. Столбики термометров днем будут находиться в диапазоне от +7 до +12 градусов.

В остальных регионах Украины, как прогнозирует Наталка Диденко, в воскресенье сохранится теплая погода, столбики термометров покажут +12…+18 градусов, местами до +19…+22 градусов.

В Украине ударят морозы и пойдет снег: прогноз погоды от Наталки Диденко

В центральных областях, на Севере, местами в западных и южных областях пройдут дожди разной степени интенсивности. На Западе Украины, где столбики термометров опустятся ниже нуля, дождь будет переходить в мокрый снег.

Период похолодания продлится до 15 апреля, утверждает народный синоптик. До этого времени необходимо теплее одеваться и осторожно обращаться с отопительными приборами.

"Соответственно, станет еще холоднее и в домах, поэтому объемы теплых брюк, свитеров и многоярусных носков увеличатся. Осторожно обращайтесь с отопительными приборами, выключайте их вовремя", - отметила Диденко.

Узнайте также, какая погода установится в Украине на Пасху 2022 года. Синоптики предупредили о температурных перепадах.


Шевченко Лилия, Тудей

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