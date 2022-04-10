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2022-04-10
20 дней дождей: прогноз погоды в Киеве до середины мая
В течение ближайшего месяца киевлян ожидает 20 дождливых дней. Потепление будет наступать постепенно и неуверенно - временами шаг вперед и два назад, информирует
Об это свидетельствуют данные Gismeteo.
Осадки в столице ожидаются 9-11, 13, 17, 20, 22-27 апреля, 2-3, 5-10 и 14 мая. Как видим, дважды дожди будут лить 6 дней подряд.
Что касается температур, то весна постепенно будет вступать в свои права и после 1 мая в Киеве уже не прогнозируются "минуса" даже в ночные часы. 4 мая еще будет +1, но к середине месяца ночи станут теплее, хотя в целом потепление будет нестабильным. После 21 градуса тепла 6 мая уже 7 числа похолодает до 15 градусов. Так что жителям столицы стоит быть готовыми к температурным качелям.
Маргарита Лепс, Апостроф