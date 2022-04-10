20 дней дождей: прогноз погоды в Киеве до середины мая

В течение ближайшего месяца киевлян ожидает 20 дождливых дней. Потепление будет наступать постепенно и неуверенно - временами шаг вперед и два назад, информирует Апостроф .

Об это свидетельствуют данные Gismeteo.

Осадки в столице ожидаются 9-11, 13, 17, 20, 22-27 апреля, 2-3, 5-10 и 14 мая. Как видим, дважды дожди будут лить 6 дней подряд.