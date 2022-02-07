В Украине пришло весеннее потепление: синоптики рассказали, когда снова вернутся морозы и снегопады
Погода в Украине до конца недели будет весенней. Температура воздуха местами поднимется до +4...+6 градусов. В некоторых областях ожидаются мелкие осадки, а также сильные порывы ветра до 12 м/с. Морозы вернутся в страну уже после 12 февраля.
Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", во вторник, 8 февраля, по всей территории Украины будет пасмурно, но тепло. Небольшой снегопад ожидается в западных областях. На востоке пройдет небольшой дождь. Температура воздуха будет днем плюсовой. На западе ожидается от 0 до +3 градусов, на востоке - от +2 до +4 градусов, на юге - от +3 до +6 градусов, в Киеве и области от -1 до +1 градуса. Ночью местами похолодает до -2 градусов, но сильных заморозков уже не будет. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В среду, 9 февраля, солнечно будет в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. В Киеве и северных областях местами пройдет мокрый снег. В Закарпатской области также синоптики передают снег с дождем, в остальных западных областях будет сухо. На юге ожидается солнечный день. Теплее всего будет в Одесской области - до +4...+6 градусов. В остальных областях - от 0 до +4 градусов. Ночью синоптики передают от -1 до -3 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.
В четверг, 10 февраля, снег с дождем прогнозируют в восточных и северных областях. В западных областях потеплеет до +7...+10 градусов. В остальных регионах синоптики передают от +3 до +7 градусов днем и от -1 до +4 градусов ночью. На юге будет солнечно и сухо. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
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