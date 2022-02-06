В Карпатах сохраняется высокий уровень опасности схождения лавин

По прогнозам синоптиков, на высокогорье усиление ветра до 17-22 м/с.

На высокогорье Карпат 6-7 февраля ожидают значительную опасность схождения лавин. Спасатели просят людей воздержаться от выходов на высокогорье и оставаться только в пределах определенных горных трасс.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Закарпатье.

Спасатели утверждают, что из-за снегопадов и метелей в Карпатах будет сохраняться высокий третий уровень опасности схода лавин.

По прогнозам синоптиков, в горах и в дальнейшем будет падать снег и сохранится гололедица. Ожидают налипание мокрого снега, на высокогорье - усиление ветра до 17-22 м/с, метели и отложения гололеда.

Напомним, накануне в Австрии в окрестностях города Шписс (Тироль) пятеро человек погибли в результате схождения снежной лавины.