Спасатели предупреждают о значительном риске схождения лавин в Карпатах

ГСЧС настойчиво советует воздержаться от походов на высокогорье.

Спасатели предупреждают о значительном риске схождения лавин в Карпатах
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Карпатах на этой неделе ожидается высокая угроза схода снежных лавин.

Так 4-6 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Такой же уровень угрозы схождения лавин будет сохраняться 6-7 февраля в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!" – предупреждают в ГСЧС.

По информации спасателей, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) удержится 4-5 февраля в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, 4-7 февраля - в горах Черновицкой области.

Напомним, накануне в Австрии в окрестностях города Шписс (Тироль) пять человек погибли в результате схождения снежной лавины.

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