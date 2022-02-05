Спасатели предупреждают о значительном риске схождения лавин в Карпатах
ГСЧС настойчиво советует воздержаться от походов на высокогорье.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Карпатах на этой неделе ожидается высокая угроза схода снежных лавин.
Так 4-6 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Такой же уровень угрозы схождения лавин будет сохраняться 6-7 февраля в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!" – предупреждают в ГСЧС.
По информации спасателей, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) удержится 4-5 февраля в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, 4-7 февраля - в горах Черновицкой области.
Напомним, накануне в Австрии в окрестностях города Шписс (Тироль) пять человек погибли в результате схождения снежной лавины.