На выходных потеплеет во всех областях Украины

В субботу температура будет значительно отличаться в разных регионах.

На выходных потеплеет во всех областях Украины
Фото: Макс Требухов

В субботу, 5 февраля, части областей Украины прогнозируют потепление. Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр.

На погодные условия будут влиять атмосферные фронты северного циклона QUEENA, которые будут двигаться с запада на восток и принесут облачную, влажную и ветреную погоду.

Температура завтра будет значительно отличаться в разных регионах Украины.

В западных областях в ближайшую ночь уже активно начнется процесс потепления, завтра днем будет понемногу теплеть и по всему Правобережью Украины.

На востоке и северо-востоке еще задержатся морозы, но к воскресенью потепление уже охватит все области.

В субботу в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой снег, днем местами с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный (на востоке страны северо-западный), 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура в западных областях ночью около 0°, днем 1-6° тепла; в восточных и северо-восточных областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области 3-8° тепла.

В Киевской области небольшой снег, днем местами с дождем.

Температура по области ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 0-2° тепла.

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