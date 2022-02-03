Весна ранняя или поздняя: самые известные канадские сурки-метеорологи дали противоречивые прогнозы

А главный мировой сурок-метеоролог Фил из Пенсильвании (США) предсказал затяжную зиму.

Весна ранняя или поздняя: самые известные канадские сурки-метеорологи дали противоречивые прогнозы
Фото: novostey.com

Сурок-метеоролог Вилли из Онтарио предсказал шесть недель зимы, а Сэм из Новой Шотландии наоборот - ожидает ранний приход весны, пишет "Укринформ".

Согласно традиции, если сурок не увидит своей тени после того, как выберется из норы 2 февраля, то следует ожидать ранней зимы.

Если животное испугается собственной тени и уйдет обратно в нору – зима будет длиться еще 6 недель.

Согласно научным исследованиям, сурки дают точный прогноз только в 37% случаев.

В этом году обе церемонии по получению прогнозов провели онлайн, без присутствия аудитории, праздничные фейерверки тоже не запускали.

Главный мировой сурок-метеоролог Фил из Пенсильвании (США) предсказал затяжную зиму.

Напомним, украинский сурок Тимка ІІІ пообещал украинцам весну по расписанию, правда, прохладную, с температурными колебаниями.

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