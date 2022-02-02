Сурок Тимко обещает украинцам весну по расписанию

Однако, по его прогнозу, будет прохладно

Сурок Тимко обещает украинцам весну по расписанию
Фото: Суспільне

В этом году весна в Украину придет по расписанию, но погода будет нестабильной.

Такой прогноз на биостанции в Гайдарах Харьковской области дал сурок Тимко III, сообщает "Суспільне".

"Несмотря на то, что Тимко не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания", – рассказала научный сотрудник кафедры биологии Харьковского национального университета им. Каразина Надежда Токарская.

"Весна будет достаточно прохладной", – добавила она.

День сурка ежегодно отмечается 2 февраля. Особенно этот праздник любят в США и Канаде.

Люди наблюдают за маленьким животным и его поведением. Считается, что по его действиям можно понять, скоро ли наступит весна.

В День сурка существуют две основные приметы:

  • животное не видит своей тени и спокойно выходит из норы – весна будет ранней;
  • грызун в солнечный день видит свою тень, пугается и прячется в нору – придется зимовать еще шесть недель.

Напомним, что год назад сурок Тимко III "предсказал" раннюю весну.

Тимко Второй (отец Тимко ІІІ) предсказывал погоду семь раз. В 2017 году, помимо прихода весны, он также предсказал, что Европейский Союз предоставит Украине безвизовый режим.

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