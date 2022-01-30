В последний день января в Украине будет падать мокрый снег, в Киевской области днем - около 0°

Предупреждают о порывах ветра.

В последний день января в Украине будет падать мокрый снег, в Киевской области днем - около 0°
Фото: facebook.com/UkrHMC

В понедельник, 31 января, в Украине будет падать небольшой и умеренный мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В южной части и большинстве западных областей днем без существенных осадков.

На дорогах – гололед.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части днем 2-6° тепла.

В Карпатах ночью сильный, днем небольшой снег, порывы ветра 25-30 м/с, вьюга. Температура ночью и днем 6-11° мороза.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с.

Температура ночью и днем около 0°.

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