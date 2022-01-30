Из-за ветра и снега обесточены населенные пункты в трех областях

На дорогах общего использования ограничений движения нет.

По состоянию на утро воскресенья в результате осложнения порывов ветра и снег в Украине обесточены 63 населенных пункта в трех областях.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

В Житомирской области света нет в 53 населенных пунктах, в Хмельницкой – 7 и Закарпатской – 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вечером 29 января начал работу межведомственный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования.

Согласно информации Укравтодора, на дорогах общего использования ограничений движения нет.