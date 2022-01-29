В воскресенье в Украине до +3, предупреждают о сильном ветре
На дорогах гололедица.
В воскресенье, 30 января, Украине прогнозируют снег и мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
В западных, ночью и северных областях местами значительный снег, лишь ночью в южных и восточных областях без существенных осадков.
На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных областях днем местами 25 м/с, местами вьюги.
Температура 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Карпатах сильный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель, температура ночью и днем 7-12° мороза.
В Киевской области снег и мокрый снег, ночью местами по области значительный снег.
Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.